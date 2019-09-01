Промоутер назвав наступного суперника Усика
Нідерландський боксер Тайрон Спонг 31 серпня провів поєдинок з еквадорцем Джейсоном Мінді. Спонг нокаутував суперника у другому раунді й наступний бій повинен провести з Олександром Усиком.
Як повідомляє Tribuna.com, промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що українець зустрінеться зі Спонгом 12 жовтня, якщо нідерландець переможе у своєму поєдинку.
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Зі своїм завданням 33-річний нідерландець впорався.
Мій наступний бій? 12 жовтня. Мій суперник – Тайрон Спонг. Я не знаю. Тайрон Спонг. Чи бачив я його бої? Досить,
– загадково сказав Усик.
Усик повинен дебютувати в суперважкій вазі 12 жовтня на Wintrust Arena в Чикаго (США). Промоутер Едді Хірн обіцяв повідомити інформацію про суперника українця, заявивши, що домовленість уже досягнута.
Тайрон Спонг – нідерландський боксер, професійний кікбоксер і боєць змішаного стилю суринамського походження, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях.
Він колишній чемпіон з кікбоксингу Glory 9 (2013), і чемпіон світу з тайського боксу W.F.C.A. (2007-2008) в першій важкій вазі (до 95 кг).
У професійному боксі 33-річний Спонг провів 14 поєдинків й усі виграв (13 нокаутом).
Тайрон володіє регіональними титулами чемпіона Латинської Америки за версією WBC Latino і WBO Latino у важкій вазі.