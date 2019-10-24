Промоутер назвав потенційного суперника Усика: Цей поєдинок буде дуже популярним у Британії

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Олександр Усик
Олександр Усик / boxingscene.com

Промоутер Едді Хірн впевнений, що бій Олександра Усика з переможцем поєдинку Дерек Чісора – Девід Прайс був би популярним у Британії.

Досвідчені британці Чісора та Прайс зустрінуться у ринзі у суботу, 26 жовтня. Хірн в інтерв'ю Sky Sports заявив, що британські фанати будуть раді бачити Усика.

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Все залежить від того, чого хоче Усик. Якщо він готовий битися з переможцем бою Чісора – Прайс, то цей поєдинок буде дуже популярним у Великобританії. Фанати тут будуть раді бачити повернення Усика вже в суперважкій вазі,
– сказав Хірн.

За словами Хірна, він був би відкритий до Чісори й Прайса, якби отримав від Усика завдання організувати бій з одним із британців.

Нещодавно Дерек Чісора заявив, що хоче зустрітися з Олександром Усиком. Він стверджує, що погодиться на бій, якщо буде така можливість.

Водночас Чісора розкритикував Усика. Британцю не сподобався бій Усика проти Чазза Візерспуна. 

Днями Дерек висловив переконання, що українець не витримає важкі бої в суперважкій вазі. Хоча ще у квітні Чісора сказав, що Усик наведе жах на супертяжів.

Що відомо про дебют Усика в суперважкій вазі?У ніч на 13 жовтня Усик у Чикаго (США) переміг Чазза Візерспуна. Українець здолав американця, оскільки той не зміг продовжити бій після семи раундів. Олександр є офіційним претендентом на титул WBO.

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
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