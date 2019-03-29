Промоутер підтвердив наступний бій Усика: названо суперника та дату

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Олександр Усик буде битися з Карлосом Такамою
Олександр Усик буде битися з Карлосом Такамою / Фото з відкритих джерел

Промоутер чемпіона світу за версією WBO, IBF, WBC у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) Едді Хірн озвучив потенційні дати наступного поєдинку українця з Карлосом Такамою (36-5-1, 28 КО).

18 травня, як було заплановано раніше, поєдинок скоріше за все не відбудеться через бій Деонтея Уайлдера. В організаторів є два інших варіанти.

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Усик переходить в суперважку вагу і буде битися з Такамою. Зараз ми визначаємо дату поєдинку. Збиралися організувати цю зустріч 18 травня, але в цей день виступить Деонтей Уайлдер, а ми не хотіли б перетину цих двох шоу. Можливі варіанти – 17-го або 25 травня. Найпізніше ми визначимося з цим до понеділка. Як би там не було, наступний бій Усика пройде в суперважкій вазі проти Карлоса Такама,
– цитує слова Хірна BoxingScene.

До слова, Деонтей Уайлдер проведе свій наступний поєдинок проти обов'язкового претендента Домініка Брізіла (20-1, 18 КО). Бій відбудеться 18 травня на Barclays Center в Нью-Йорку.

Спорт 24 писав, 19 березня Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала Олександра Усика провести захист свого поясу проти росіянина Дениса Лебедєва (32-2, 23 КО). Усик у своєму Instagram оголосив про рішення відмовитися від поясу WBA.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
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