Промоутер про Усика: титульний бій буде складно організувати, зустріч з Уайлдером – малоймовірна

Глава Matchroom Boxing та співпромоутер Олександра Усика Едді Хірн прокоментував майбутнє українського боксера в суперважкій вазі. Хірн висловив сумнів, що наступний бій Усик буде за титул або проти американця Деонтея Уайлдера.

Хірн вважає, що зробити Усику хороший бій весь час буде дуже непростим завданням. Хоча українець обов'язковий претендент за титул WBO й повинен зустрітися з переможцем бою Енді Руїс – Ентоні Джошуа.

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Що відомо про бій Руїс – Джошуа?Реванш Руїс – Джошуа офіційно відбудеться 7 грудня в Саудівській Аравії на арені в Ер-Ріяді. Проти Руїса Джошуа бився 2-го червня. Ентоні чотири рази побував в нокдауні й рефері вирішив зупинити бій у сьомому раунді.

За словами Хірна, організувати бій Усика з переможцем реваншу Руїс – Джошуа буде складно. Руїс володіє титулом IBF, а офіційним претендентом на нього є Кубрат Пулєв.

Глава Matchroom Boxing навіть заявив, що порадив би Джошуа, якщо той переможе Руїса, зустрітися з Пулєвим, а не українцем. Також Хірн повідомив, що Усик відправиться до Саудівської Аравії на бій Руїс – Джошуа.

Щодо бою Усик – Деонтей Уайлдер, на думку Едді, найближчим часом він не відбудеться.

А ось бою з Уайлдером не буде до тих пір, поки Усик не заволодіє чемпіонським титулом. Наприклад, вони можуть битися за звання абсолютного чемпіона світу. Просто так ніхто не вибере в опоненти Усика,

– цитує Хірна vRINGe.

Що Усик говорив про Уайлдера?Раніше Олександр заявляв, що хоче боксувати зі всіма сильними боксерами, але Уайлдер – найбільш цікавий для нього суперник. За словами Усика, у Деонтея пояс WBC, який має зелений колір. "Зелений – мій улюблений колір", – сказав українець.

За словами Хірна, Усику слід попрацювати над своєю ринковою вартістю. Водночас Хірн не ставить під сумнів навички Олександра.

Проти нього важко мати гарний вигляд. Думаю, саме з цієї причини Усик і задивляється на Уайлдера. Не секрет, що всі технарі дивляться на Уайлдера з упевненістю, що зможуть того перебоксувати, переграти. Так, Деонтей у плані боксу не такий гарний.



Але він страшенно небезпечний. Він просто завжди знаходить шанс перемогти. Саме цим він і небезпечний. Думаю, Усик дивиться на Уайлдера і думає: "Хлопче, та я ж можу зводити тебе в школу". Але насправді це дуже непросте завдання – побити дядька з таким потужним ударом,

– резюмував Хірн.

Як це було: Олександр Усик – Чазз Візерспун: відео бою

Що відомо про дебют Усика в суперважкій вазі?У ніч на 13 жовтня Усик у Чикаго (США) переміг Чазза Візерспуна. Українець здолав американця, оскільки той не зміг продовжити бій після семи раундів.



Після поєдинку Усик заявив, що між крузервейтом, де він був абсолютним чемпіоном, і хевівейтом є різниця. Втім, Олександр готовий до бою з топ-боксерами.