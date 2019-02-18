Промоутер російського боксера підтвердив переговори щодо бою з Усиком

Промоутер боксера Олександра Повєткіна (34-2, 24 КО) Андрій Рябінський підтвердив, що росіянин може стати наступним суперником абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО).

Очікується, що в травні Олександр Усик дебютує в суперважкій вазі поєдинком проти Олександра Повєткіна, проте бій ще офіційно не підтверджений.

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На даний момент я можу сказати, що цей бій можливий, але не можу сказати, що все вже вирішено. Це проект і зараз ми думаємо про організацію подібної зустрічі. У той же час, у Повєткіна є кілька варіантів суперників – Усик один з них,

– цитує Рябінського BoxingScene.

Сам Повєткін заявляв, що хотів би бачити в якості свого опонента Ділліана Уайта, однак у британця на перші місяці літа запланований поєдинок проти Домініка Бріза.

Цікаво, що Повєткін вже бився проти важковаговика, який піднімався в суперважкий дивізіон. У 2012 році росіянин роздільним рішенням суддів переміг німця Марко Хука (41-5-1, 28 КО).

Свій останній бій Усик провів в 11 листопада 2018 року, коли нокаутував британця Тоні Белью. Зберігши усі пояси у важкій вазі, Олександр наразі планує піднятися до надважкої ваги.

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