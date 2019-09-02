Промоутер розкритикував Ломаченка у бою проти Кемпбелла: Він кілька раундів відверто профілонив

Не всім у Великобританії сподобалася перемога Василя Ломаченка над Люком Кемпбеллом. І не лише у тому, що українець переміг британця на очах його вболівальників. Не всі залишилися задоволені самим боксом, який показав Ломаченко.

Один з таких – засновник промоутерської компанії Matchroom Boxing Баррі Хірн. Саме вони представляють Люка Кемпбелла (а також українця Олександра Усика).

"Я взагалі не зрозумів суддівський вердикт. Мені здалося, що Люк програв максимум в 4 раунди. Думаю, він відбоксував просто шикарно. Але, мабуть, на титул не напрацьовав. Якщо чесно, я розчарований Ломаченко. Ми його подавали нашим уболівальникам як суперзірку. Думаю, за цей виступ його не поставиш в один ряд з суперзірками минулого. Ні, він великий боєць, поза сумнівами. Але не рівня найбільших в історії боксу. Як мінімум мене він не вразив", – заявив Баррі Хірн.

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Однак він таки віддав належне українцю. І вказав на його помилки, які залишилися незрозумілими.

"Я не зрозумів, чому він не скористався шансами, адже по ходу бою кілька разів непогано потряс Кемпбелла, але відпустив. У такі моменти потрібно допрацьовувати до кінця, а він цього не зробив. Він кілька раундів відверто профілоніл. Хоча ми переконали себе в тому, що він один з найдинамічніших бійців сучасності. Повторюся, він хороший. Дуже гарний. Але ми говоримо про статус легенди. А це не було виступом рівня легенди", – підсумував Баррі Хірн.

Нагадаємо, Ломаченко переміг Кемпбелла 31 серпня в Лондоні рішенням суддів. Українець захистив титули чемпіона світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO, а також виграв вакантний титул WBC.

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