Промоутер: Розумів, що можу обіцяти Ломаченку популярність, а з Усиком це було неможливо

Промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions), який співпрацює з українцем Василем Ломаченком, розповів, чому не має аналогічного контракту з абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком.

Арум заявив, що на заваді підписанню контракту стало те, що Усик планував виступати у важкій вазі, а не суперважкій.

Читайте також: Усик занадто малий для суперважкої ваги, – екс-чемпіон WBC

"Вони приходили удвох, разом з Ломаченком. Я зробив пропозицію Усику, але запитав: "А в якому дивізіоні ти будеш будувати кар'єру?" А він відповів, що в крузервейті (Важка вага 90,72 кг, – Спорт24). І я подумав: "Що мені робити з крузером?" Ти повинен розуміти... Я тоді працював з телеканалом НВО. Якби я пішов до них і заявив, що хочу поставити на ТБ бій крузера Усика, вони б мені відповіли: "Дід, ти що? Злегка збожеволів?"

Тому я розумів, що можу обіцяти Ломаченку популярність і дати йому це. А з Усиком на НВО це було апріорі неможливо. Якби все це відбулося роками пізніше, коли я почав роботу з ESPN, я б не випустив цього хлопця з переговорної без підписаного контракту. Але на той момент у мене просто не було ніяких варіантів з ним", – розповів Арум в інтерв'ю BoxingTalk.

Зазначимо, що Олександр Усик наразі вирішує, в якій ваговій категорії продовжити кар'єру. Відтак суперник Усика на наступний бій наразі не відомий. Великі шанси ним стати має росіянин Олександр Повєткін, дещо менші його земляк Денис Лєбєдєв.

Промоутер Олександр Красюк (K2 Promotions Ukraine) заявив, що мета Усика – звання короля у суперважкій вазі. Перший крок до заповітної мети буде зроблений у травні в США.

Свій крайній бій Усик провів 11 листопада 2018 року, коли нокаутував британця Тоні Белью.

Хто такий Боб Арум?

87-річний американський юрист, підприємець та боксерський промоутер. Засновник та керівник компанії Top Rank, яка займається боксерським просуванням та базується у Лас Вегасі. Член Міжнародного залу боксерської слави й Всесвітнього залу боксерської слави. За свою кар'єру Арум організував понад 400 боїв за титул чемпіона світу. Він працював з такими відомими боксерами як Мохаммед Алі, Джо Фрейзер, Джордж Форман, Марвін Хаглер, Роберто Дюран, Алексіс Аргуельо, Карлос Монсон, Томас Хірнс, Хуліо Сесар Чавес, Шугар Рей Леонард, Оскар Де Ла Хойя, Ерік Моралес, Мігель Котто, Флойд Мейвезер-молодший, Менні Пакьяо та іншими.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram