Промоутер про права Усика: Спершу буде бій з Джошуа, а потім об'єднавчий поєдинок з Ф'юрі
Олександр Красюк, який є промоутером обов'язкового претендента на титул WBO у суперважкій вазі українця Олександра Усика, заявив, що пріоритетний суперник для його підопічного є володар титулів WBA, WBO та IBF британець Ентоні Джошуа.
Завершальний етап підкорення суперважкого дивізіону – об'єднавча зустріч з Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО). Слова Красюка цитує видання Boxingnews24.
До речі Усик – Джошуа: британець назвав умову для проведення бою
Олександр Усик має статус обов'язкового претендента. Він отримав його після того, як звільнив чемпіонський титул у важкій вазі. Влітку буде рік з тих пір, як Усик став обов'язковим претендентом. Олександр має намір стати чемпіоном і ніхто не може відібрати у нього цього права.
Усик – яскравий боєць, він олімпійський чемпіон і колишній абсолютний чемпіон у важкій вазі. У нього є солідна передісторія. Усику вистачить впливу, щоб боксувати за титул чемпіона світу. І ми будемо на цьому наполягати. Швидше за все, спочатку ми змусимо Джошуа боксувати з Усиком, а потім влаштуємо об'єднавчий бій з Тайсоном Ф'юрі,
– рішуче заявив Олександр Красюк.
- Бій між Усиком та Джошуа мав усі шанси відбутися вже влітку 2020 року. Українець – офіційний претендент на титул WBO, яким володіє Ентоні.
- Втім, британець вирішив провести захист поясу IBF проти Кубрата Пулєва. Наразі цей бій перенесено.
- Водночас Усик має зустрітися з Дереком Чісорою. Потенційно переможець двобою вийде на зустріч з Джошуа. Але бій Усик – Чісора також перенесено.
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