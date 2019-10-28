Промоутер Усика назвав дату можливого бою проти Чісори

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Дерек Чісора – Олександр Усик
Дерек Чісора – Олександр Усик / Спорт24

Британський промоутер Едді Хірн, який співпрацює з Олександром Усиком, заявив, що хотів би організувати бій українця проти Дерека Чісори. За словами Хірна, бій може відбутися вже в лютому 2020 року.

Промоутер каже, що в наступному поєдинку Чісора зустрінеться з Усиком або ж Джозефом Паркером.

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Я хочу побачити бій Чісори проти Усика або Паркера. Я передбачаю, що цей поєдинок відбудеться в лютому наступного року. Усик мені чітко сказав, що хоче в наступному бою битися за титул чемпіона світу. Але він може прийти до мене і сказати: "Знаєш, я буду битися з Чісорою",
– сказав Хірн ютуб-каналу IFL TV.

Водночас Хірн називає Чісору небезпечним суперником, який може стати серйозною проблемою для Усика.

Він грізний хлопець, розумний і кмітливий боксер. Він показує відмінний пресинг, добре працює по корпусу. Чісора невпинний, його бої цікаво дивитися,
– резюмував Хірн.

Також промоутер заяви, що з радістю організує бій Усика проти Чісори в лютому, якщо українець попросить про це.

Хто такий Дерек Чісора?

Чісора свого часу бився з Віталієм Кличком. Британець програв українцю одноголосним рішення суддів. На дуелі поглядів британець дав Віталію ляпас, внаслідок чого ледь не виникла бійка. Чісора також перед поєдинком плюнув водою в обличчя Володимира Кличка.

Після поєдинку Дерек влаштував бійку з боксером Девідом Хеєм (теперішнім своїм промоутером). Обидвоє були на певний термін дискваліфіковані. На цей момент британець провів 41 бій (32 перемоги, 9 поразок).

26 жовтня Чісора за підсумками 4 раундів переміг Прайса. Дерек завоював титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO та кинув виклик Усику.

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Що відомо про потенційний бій Усик – Чісора?

Перед поєдинком проти Прайса Чісора заявив, що хоче зустрітися з Олександром Усиком. Він стверджував, що погодиться на бій, якщо буде така можливість.

Водночас Чісора розкритикував Усика за бій Усика проти Чазза Візерспуна. Дерек також висловив переконання, що українець не витримає важкі бої в суперважкій вазі. Хоча ще у квітні він сказав, що Усик наведе жах на супертяжів.

Промоутер Чісори Девід Хей заявив, що хоче організувати бій для свого земляка проти Усика.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
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