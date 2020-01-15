Промоутер Усика назвав дату наступного бою боксера та за який титул він змагатиметься
Генеральний директор промоутерської компанії К2 Promotions Ukraine Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик наступний бій проведе в березні або квітні 2020 року.
Відповідну інформацію він озвучив в коментарі авторитетному ресурсу BoxingScene.com.
"Усик повинен повернутися в ринг в березні або квітні. Якщо суперником буде не Джошуа, то британець повинен звільнити титул WBO. Тоді Усик битиметься за вакантний пояс проти боксера з найвищої позиції в рейтингу організації", – заявив Красюк.
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Цілком ймовірно, що Джошуа відмовиться від захисту титулу. Адже він повинен провести ще один бій проти Курбата Пулєва в рамках захисту пояса IBF. Бій проти Пулєва має відбутися до 31 травня 2020 року, у той час як захист титулу проти Усика Джошуа мав би провести до 4 червня 2020 року.
Якщо ж Джошуа відмовиться від обов'язкового захисту титулу, то ймовірним суперником Усика за пояс WBO мав би стати Джозеф Паркер. Однак з проведенням бою проти британця може виникнути проблеми, адже його промоутери виставили дуже жорсткі умови на цей поєдинок.
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