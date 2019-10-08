Промоутер Усика прокоментував можливість бою з росіянином Устіновим

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, прокоментував ситуацію з пошуком суперника для українця в зв'язку з провалом допінг-тесту Тайроном Спонгом.

Раніше стало відомо, що російський суперважковаговик Олекандр Устінов висловив готовність замінити Спонга в якості суперника для Усика на бій 12 жовтня.

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Немає шансів, що Усик взагалі не поб'ється 12 жовтня. Але Устінов точно не буде його суперником. Розглядаються інші варіанти, поки не скажу, які,

– сказав Красюк.

Спорт 24 писав, що Тайрон Спонг попався на застосуванні заборонених препаратів і не вийде в ринг проти українця. У пробі А у Спонга VADA знайшла препарат кломіфен, який внесений до списку підозрілих речовин.

Також раніше Олександр Усик заявляв, що він інколи не вийде в ринг проти російського боксера , тому що цей поєдинок обов'язково б перевели в політичну площину.

Варто зазначити, що Устінову 42 роки і його зріст 202 см. Він провів 39 боїв на професійному рингу, в яких здобув 35 перемог і зазнав 4 поразки. В активі Олександра 26 перемог нокаутом.

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У свою чергу, в останньому бою Олександр Усик важким нокаутом у 8 раунді здобув перемогу над британцем Тоні Белью – поєдинок став останнім для Олександра в першій важкій вазі. Він відбувся ще 10 листопада 2018 року. Після цього мав бути бій проти Карлоса Такама 25 травня, який повинен був стати дебютним для Усика у суперважкій вазі. Однак незадовго до бою українець травмував руку, тому бій перенесли, а згодом Такам домовився з іншим суперником.