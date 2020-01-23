Промоутер Усика розповів про наступних суперників українця

Олександр Красюк, промоутер супертяжа Олександра Усика (17-0, 13 КО), поки не знає, хто точно буде наступним суперником українця.

Менеджер заявив, що, швидше за все, Усик проведе поєдинок проти Дерека Чісори (32-9, 23 КО), а потім зустрінеться з Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО). Слова Красюка цитує Tribuna.com.

Читайте також: Опоненти, яких Усику треба уникати: топ-6 найнебезпечніших

– Про що домовилися з Хірном? Хто буде наступним суперником Усика?

– Ми ще не визначилися ні з датою, ні остаточно з суперником. Є план, що це буде Чісора, але точно сказати не можу.

– Є страх, що простій Усика буде досить тривалим?

– Ні, все нормально. Ми близькі до домовленості. Ніхто нікуди не поспішає. Все йде і вирішується.

– Тобто, наступним суперником буде Чісора, а не Джошуа?

– Швидше за все, це буде так – спочатку Чісора, а потім Джошуа.

– Дати бою взагалі немає?

– Навесні повинен бути бій.

Останній бій Усик провів 13 жовтня 2019 року. У Чикаго українець дебютував у суперважкій вазі, здолавши Чаза Візерспуна.