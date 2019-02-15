Промоутер Усика заявив, що наступним суперником українця може стати росіянин

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Олександр Усик
Олександр Усик / twitter.com

Британський промоутер компанії Matchroom Boxing Едді Хірн зробив чергову заяву щодо наступного суперника Олександра Усика.

Хірн заявив, що команда абсолютного чемпіона світу у важкій вазі орієнтується відразу на декількох бійців для організації наступного поєдинку.

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"Зараз ми орієнтуємося на декількох бійців. Так як Діліан Уайт буде битися з Домініком Брізілом, це включає в число можливих опонентів Олександра Повєткіна. Багато що може статися", – цитує Хірна Xsport з посиланням на IFL TV.

Раніше Хірн заявив, що Усик проведе наступний бій в рамках одного вечора боксу з іншим переможцем WBSS Каллумом Смітом. Усик і представник другої середньої ваги Сміт можуть виступити в рамках одного шоу 18 травня у США.

Суперник Усика наразі ще не відомий. Шанси ним стати має росіянин Денис Лєбєдєв.

Свій останній бій Усик провів в 11 листопада 2018 року, коли нокаутував британця Тоні Белью. Зберігши усі пояси у важкій вазі, Олександр наразі планує піднятися до надважкої ваги.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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