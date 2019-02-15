Промоутер Усика заявив, що наступним суперником українця може стати росіянин

Британський промоутер компанії Matchroom Boxing Едді Хірн зробив чергову заяву щодо наступного суперника Олександра Усика.

Хірн заявив, що команда абсолютного чемпіона світу у важкій вазі орієнтується відразу на декількох бійців для організації наступного поєдинку.

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"Зараз ми орієнтуємося на декількох бійців. Так як Діліан Уайт буде битися з Домініком Брізілом, це включає в число можливих опонентів Олександра Повєткіна. Багато що може статися", – цитує Хірна Xsport з посиланням на IFL TV.

Раніше Хірн заявив, що Усик проведе наступний бій в рамках одного вечора боксу з іншим переможцем WBSS Каллумом Смітом. Усик і представник другої середньої ваги Сміт можуть виступити в рамках одного шоу 18 травня у США.

Суперник Усика наразі ще не відомий. Шанси ним стати має росіянин Денис Лєбєдєв.

Свій останній бій Усик провів в 11 листопада 2018 року, коли нокаутував британця Тоні Белью. Зберігши усі пояси у важкій вазі, Олександр наразі планує піднятися до надважкої ваги.

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