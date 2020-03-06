Промоутер заявив, що Усик заважає організації бою Ф'юрі – Джошуа

Український боксер Олександр Усик може розбити плани організації об'єднавчого бою у важкій вазі за участю Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа.

Промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн серйозно налаштований в цьому році провести бій Джошуа – Ф'юрі.

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Однак, Олександр Усик – обов'язковий претендент на титульний бій від WBO і повинен битися з переможцем поєдинку британця з болгарином Кубратом Пулєвим.

Проблема в тому, що Усик повинен битися з переможцем бою Джошуа і Пулєва. Не повинен буде тільки в тому випадку, якщо почекає місяць або з ним буде досягнуто згоди. Не знаю, але часом такі речі вирішуються.



У нього є невелике завдання 23 травня. Він може вже й не бути обов'язковим претендентом 24 травня в разі поразки від Чісори. Ми все оголосимо на наступному тижні,

– заявив Хірн.