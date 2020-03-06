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Промоутер заявив, що Усик заважає організації бою Ф'юрі – Джошуа

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Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Український боксер Олександр Усик може розбити плани організації об'єднавчого бою у важкій вазі за участю Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа.

Промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн серйозно налаштований в цьому році провести бій Джошуа – Ф'юрі.

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Однак, Олександр Усик – обов'язковий претендент на титульний бій від WBO і повинен битися з переможцем поєдинку британця з болгарином Кубратом Пулєвим.

Проблема в тому, що Усик повинен битися з переможцем бою Джошуа і Пулєва. Не повинен буде тільки в тому випадку, якщо почекає місяць або з ним буде досягнуто згоди. Не знаю, але часом такі речі вирішуються.

У нього є невелике завдання 23 травня. Він може вже й не бути обов'язковим претендентом 24 травня в разі поразки від Чісори. Ми все оголосимо на наступному тижні,
– заявив Хірн.

  • Спочатку плани Хірна були приблизно такими: Джошуа повинен перемогти Кубрата Пулєва (28-1, 14 КО) в захисті пояса IBF. У свою чергу, Ф'юрі повинен здолати Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) і в третьому поєдинку. Після цього два британця можуть провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу.
  • Усик в жовтні минулого року успішно дебютував в хевівейті з перемоги над американцем Чаззом Візерспуном.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа Олександр Усик Бокс
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