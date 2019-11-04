Прорив Ястремської та сенсаційна Снігур: яким був тенісний сезон для українок

Тенісний сезон офіційно завершений для жінок. Спортсменки вже можуть зосередитися на відпочинку та підготовці до нових випробувань, але у 2020 році. Спорт24 підбиває підсумки сезону для українських тенісисток.

Світоліна без титулів

Еліна Світоліна вперше з 2012 року завершила сезон без жодного титулу. Більше того, Еліні вдалося тільки одного разу вийти до фіналу – на Підсумковому турнірі, який став останнім у році.

Еліні довелося пережити складну весну. У першу чергу через травму українка пропустила декілька змагань та матчі за збірну України.

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У першій половині сезону Еліна провела шість невдалих турнірів. У Маямі вона програла в 1/64 фіналу. Ґрунтовий сезон тенісистка відкрила поразкою в 1/64 фіналу в Мадриді, через тиждень вилетіла в 1/32 фіналу в Римі.

Невдалим для неї був другий турнір серії Гренд Слем – Ролан Гаррос (поразка в 1/16 фіналу). Старт трав’яного сезону теж видався невдалим. У Бірмінгемі та Істборні Світоліна програла в 1/32 фіналу.



Еліна Світоліна / Фото: GETTY IMAGES

Найбільш знаковими турнірами для Еліни стали Вімблдон та US Open, які відбулися у досить короткий термін (липень-серпень). Еліні нарешті вдалося вийти до півфіналу. Тим самим вона стала першою українкою, яка зіграла в 1/2 фіналу на турнірі серії Гренд Слем (ще й двічі поспіль).

За сезон Еліна 5 разів зупинялася за крок від фіналу (Доха, Дубай, Індіан-Уеллс, Вімблдон і US Open). Підсолодити не надто вдалий сезон могла перемога на Підсумковому турнірі. Світоліна впевнено подолала групу, але програла у фіналі першій ракетці світу Ешлі Барті.

Втім, Світоліна стовідсотково витиснула максимум, оскільки підходила до змагань не в найкращих кондиціях. Українка ризикувала загострити проблему з травмою. До слова, протягом Підсумкового турніру аж 5 тенісисток знялися зі змагань через різні травми.

Позитивним моментом у грі Еліни став вплив Гаеля Монфіса: удари українки стали потужніші, а гра більш непередбачуваною. Це все може допомогти Еліні вже в наступному сезоні. Наразі найважливішим для українки є відновлення фізичних кондицій.

Сезон Світоліна завершила на 6 сходинці рейтингу WTA й заробила 6,126,335 долара призових.

Цуренко за крок від перемоги в Брісбені

Надзвичайно впевнено розпочала сезон Леся Цуренко. На турнірі категорії Premier в австралійському Брісбені Леся зуміла вийти до фіналу. На своєму шляху Цуренко здолала Міхаелу Бузернеску (24 ракетка світу), Кімберлі Біррелл (283 ракетка світу), Анетт Контавейт (20 ракетка світу) та Наомі Осаку (5 ракетка світу). (Рейтинг станом на початок сезону, – Спорт24).

У фіналі в драматичній грі Леся за підсумками трьох сетів програла Кароліні Плішковій з Чехії, яка наразі друга в рейтингу WTA. Надалі Цуренко провела у 2019 році ще 13 турнірів, але особливих успіхів не досягала.



Леся Цуренко / Фото: ФТУ

Завершення сезону Цуренко, на жаль, пропустила через травму правого ліктя. Сезон Цуренко завершила на 70 сходинці рейтингу WTA.

Сенсаційна Снігур

У цьому сезоні 17-річна киянка зіграла на шести юніорських турнірах. У січні Снігур дійшла до третього кола в Траралгоні і потім стала півфіналісткою Australian Open. У червні вона зіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос, а в липні виграла титул в Рохемптоні.

Найбільш знаковою подією стала перемога Дар'ї на Вімблдоні. Окрім Снігур Вімблдон також вигравала Катерина Бондаренко. До стадії фіналу юніорського Вімблдону доходили ще три представниці України: Тетяна Перебийніс, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

Відео переможного розіграшу та святкування Снігур на Вімблдоні

Також Снігур дійшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру, але зазнала поразки. Українка піднялася на дві позиції в рейтингу ITF Junior, показавши свій найкращий результат у кар'єрі.

Востаннє представниця України завершувала сезон в топ-10 у 2017 році, коли Марта Костюк виграла Підсумковий "Мастерс" сезону і також піднялася на другу позицію в рейтингу.

Прорив Ястремської

19-річна Ястремська завершила сезон на рекордній для себе 22-й сходинці рейтингу WTA. На дебютному Australian Open вона дійшла до третього кола, в якому поступилася знаменитій Серені Вільямс. Після гри титулована американка похвалила Даяну.

Коли я підійшла до сітки, то побачила, що Даяна плаче. Це доводить, що вона вийшла на матч не для того, щоб показати хороший теніс, а для того, щоб перемогти. Її сльози розбили моє серце. Думаю, що Ястремська – великий талант, приємно бачити таке ставлення до справи.



Плакала я раніше після матчів? Так звісно. Одного разу я програла Вінус на Вімблдоні й ревіла біля сітки й нічого не могла з цим вдіяти,

– заявила Серена після матчу.

У січні Даяна виграла турнір серії International у Таїланді. У травні Ястремська відсвяткувала перемогу на змаганнях цієї ж серії, але у французькому Страсбурзі.

У січні українка дійшла до 1/4 фіналу в австралійському Хобарті, де поступилася Белінді Бенчіч. Надзвичайно успішно Ястремська зіграла в жовтні на турнірі серії Premier 5 в Ухані. Даяна дійшла до півфіналу, в якому поступилася Петрі Квітовій.



Даяна Ястремська / Фото: GETTY IMAGES

Мабуть, найспішнішим турніром для Даяни став Вімблдон. Ястремська вперше на змаганнях серії Гренд Слем дійшла до 1/8 фіналу. За вихід у чвертьфінал Даяна поступилася Шуай Чжан у трьох сетах.

Сезон видався для Ястремської вдалим й у фінансовому плані. Призові склали 1,224,080 доларів.

У наступному році в календарі WTA заплановані 60 турнірів: 55 WTA, чотири турніри Великого Шолома q Олімпійські ігри. 28 різних країн приймуть 55 змагань під егідою WTA. Новий сезон розпочнеться не 31 грудня, а 6 січня.