Просто хочу надерти Ломаченку зад, – Лопес

Чемпіон світу за версію IBF Теофімо Лопес з нетерпінням чекає поєдинку проти Василя Ломаченка. Американець зробив чергову гостру заяву про українського боксера.

У коментарі промоутерській компанії Top Rank, яка організовує бій Лопеса з Ломаченком, американець заявив, що хоче "надерти зад" Василю.

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Не важливо коли, не має значення де, я просто хочу надерти йому зад,

– сказав Лопес.

Що цікаво, нещодавно Лопес звинуватив Ломаченка у зриві їх поєдинку. Українець через невизначеність долі двобою повернувся в Україну, де підтримує форму.

Теофімо заявив, що не збирається чекати Ломаченка і хоче змінити вагову категорію.

Бій між боксерами запланований на 30 травня, але може бути перенесений через пандемію коронавірусу.

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