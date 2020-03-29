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Просто хочу надерти Ломаченку зад, – Лопес

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Теофімо Лопес / instagram.com/teofimolopez

Чемпіон світу за версію IBF Теофімо Лопес з нетерпінням чекає поєдинку проти Василя Ломаченка. Американець зробив чергову гостру заяву про українського боксера.

У коментарі промоутерській компанії Top Rank, яка організовує бій Лопеса з Ломаченком, американець заявив, що хоче "надерти зад" Василю.

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Не важливо коли, не має значення де, я просто хочу надерти йому зад,
– сказав Лопес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Details come secondary. @teofimolopez’s No. 1 priority is getting in the ring with Lomachenko

Допис, поширений Top Rank Boxing (@toprank)

Що цікаво, нещодавно Лопес звинуватив Ломаченка у зриві їх поєдинку. Українець через невизначеність долі двобою повернувся в Україну, де підтримує форму.

Теофімо заявив, що не збирається чекати Ломаченка і хоче змінити вагову категорію.

Бій між боксерами запланований на 30 травня, але може бути перенесений через пандемію коронавірусу.

ломаченко – лопес: головне

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Василь Ломаченко Спорт Бокс
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