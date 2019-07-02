Проти 43 російських спортсменів відкрили справу через допінг, підозрюють 298 осіб

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відкрило 43 справи щодо російських спортсменів після перевірки даних московської лабораторії.

Про це йдеться на сайті WADA. При цьому всього WADA за підсумками перевірки даних московської лабораторії виявило 298 російських спортсменів з підозрілими пробами. Загальна кількість проб – 578.

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Всі справи були відправлені в міжнародні спортивні федерації, які повинні перевірити ще раз інформацію і винести своє рішення по кожному підозрюваному спортсмену. Всі ці випадки будуть розглянуті до кінця 2019 року.