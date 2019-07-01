Проти Анатолія Тимощука відкрито дві кримінальні справи, – дружина футболіста

Колишній футболіст та капітан збірної України Анатолій Тимощук має проблеми із законом. За словами його дружини Надії Навроцької, з якою зараз триває процес розлучення.

Процес розлучення розпочався ще у 2014 році. Але він триває і досі. При цьому процеси відбуваються у різних країнах. Один з них – у Німеччині. Саме у цій країні проти Анатолія Тимощука порушили дві кримінальні справи. Про це Надія Навроцька розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Футбол24.

"Мені вдалося довести неймовірну кількість епізодів, коли Толік нахабно брехав у суді. Станом на сьогодні щодо нього відкриті дві кримінальні справи у Німеччині. Це вже не він проти мене, чи я проти нього. Це держава Німеччина, а конкретніше – прокуратура Баварії, проти Анатолія Тимощука. Одна стаття – за несплату аліментів. Інша кримінальна справа – за шахрайство. Спершу прокуратура розглядала матеріали, щоб з’ясувати, чи є підстави для порушення кримінальної справи. У грудні минулого року вони вилучили усі документи щодо нашого кейсу із цивільного сімейного суду і таки виявили ознаки злочину. Зокрема, йдеться про надання Анатолієм до суду фіктивних документів, де був підроблений мій підпис. Також неправдиві свідчення Анатолія під присягою. Адже коли немає доказів, можна присягатися. Присяга прирівнюється до доказу. Все це зроблено з метою матеріальної вигоди", – переконує Надія Навроцька.

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Варто додати, що зараз Анатолій Тимощук мешкає у Росії. Він працює тренером у "Зеніті" (Сантк-Петербург), за який свого часу виступав. Там він мешкає з Анастасією Клімовою.

У Анатолія Тимощука та Надії Навроцької двоє дітей – Ноа та Міа, які народилися з екстремально низькою вагою – 620 та 580 грамів. Вони народилися передчасно на шостому місяці вагітності у квітні 2010 року.

