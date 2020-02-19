Проти "МанСіті" можуть почати ще одне розслідування

Через порушення фінансового фейр-плей з боку "Манчестер Сіті" УЄФА може розпочати ще одне розслідування проти англійського клубу.

Через завищені спонсорські контракти футбольна асоціація має намі перевірити угоду клубу з компанією Abu Dhabi, пише The Guardian.

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Зокрема, перевірка стосуватиметься партнерства у 2016 році. УЄФА має намір вивчити, чи не була угода фіктивною, а власники просто вкладали гроші у клуб під виглядом комерційної діяльності.

Наразі через порушення правил фінансового фейр-плей "Манчестер Сіті" вже дискваліфікований з Ліги Чемпіонів на два наступні сезони, а також оштрафований на 30 мільйонів євро. Крім того, у "Сіті" можуть забрати титул чемпіона Англії 2014 року.

У чому звинувачують "Манчестер Сіті"?

У травні минулого року Слідча палата органу УЄФА з фінансового контролю за клубами заявила про недотримання "містянами" правил реєстрації футболістів і принципів фінансового фейр-плей.

Підставою для розслідування УЄФА стали матеріали Football Leaks, який в кінці 2018 року опублікував секретну внутрішню документацію "Ман Сіті", в якій йшлося про махінації, щоб обійти фінансовий фейр-плей.

Всього, за повідомленнями німецького журналу Der Spiegel, "Манчестер Сіті" у 2014 році порушив правила фінансового фейр-плей на 188 мільйонів євро (167 мільйонів фунтів стерлінгів).

Що таке фінансовий фейр-плей?Умова, спрямована на поліпшення загальної фінансової стабільності європейського клубного футболу. З 2013 року клуби повинні підтверджувати свою беззбитковість – тобто, що вони не витрачають більше, ніж заробляють.