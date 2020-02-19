24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Проти "МанСіті" можуть почати ще одне розслідування

- Читать новость на русском
УЄФА має намір перевірити угоду "МанСіті" з арабськими спонсорами

Через порушення фінансового фейр-плей з боку "Манчестер Сіті" УЄФА може розпочати ще одне розслідування проти англійського клубу.

Через завищені спонсорські контракти футбольна асоціація має намі перевірити угоду клубу з компанією Abu Dhabi, пише The Guardian.

Цікаво: Гвардіола розповів, що буде робити у випадку виключення "Манчестер Сіті" з АПЛ

Зокрема, перевірка стосуватиметься партнерства у 2016 році. УЄФА має намір вивчити, чи не була угода фіктивною, а власники просто вкладали гроші у клуб під виглядом комерційної діяльності.

Наразі через порушення правил фінансового фейр-плей "Манчестер Сіті" вже дискваліфікований з Ліги Чемпіонів на два наступні сезони, а також оштрафований на 30 мільйонів євро. Крім того, у "Сіті" можуть забрати титул чемпіона Англії 2014 року.

У чому звинувачують "Манчестер Сіті"?

  • У травні минулого року Слідча палата органу УЄФА з фінансового контролю за клубами заявила про недотримання "містянами" правил реєстрації футболістів і принципів фінансового фейр-плей.
  • Підставою для розслідування УЄФА стали матеріали Football Leaks, який в кінці 2018 року опублікував секретну внутрішню документацію "Ман Сіті", в якій йшлося про махінації, щоб обійти фінансовий фейр-плей.
  • Всього, за повідомленнями німецького журналу Der Spiegel, "Манчестер Сіті" у 2014 році порушив правила фінансового фейр-плей на 188 мільйонів євро (167 мільйонів фунтів стерлінгів).

Що таке фінансовий фейр-плей?Умова, спрямована на поліпшення загальної фінансової стабільності європейського клубного футболу. З 2013 року клуби повинні підтверджувати свою беззбитковість – тобто, що вони не витрачають більше, ніж заробляють.

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Спорту УЄФА Манчестер Сіті Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 08:15 "Атлетіко" несподівано завдав поразки "Ліверпулю" в Лізі чемпіонів: відео
Михайло Гема
18 лютого 20:58 Український волейболіст зробив дівчині пропозицію прямо перед матчем: миле відео
Юрій Семенюк
18 лютого 17:42 Ця дискваліфікація – приниження та нагадує часи Януковича, – менеджер Вихриста Андрій Котельник
Станіслав Безушко
18 лютого 14:39 Голи українців Яремчука та Мірошніченка потрапили у підбірку найкращий у Лізі Європи: відео
Ігор Саджениця
18 лютого 07:28 "Манчестер Юнайтед" втретє у сезоні переміг "Челсі", VAR скасував два голи лондонців – відео
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук