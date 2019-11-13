Протистояння Лобановського з росіянином потрапило в топ-6 найкращих дуелей тренерів в історії

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Костянтин Бесков (ліворуч) і Валерій Лобановський (праворуч)
Костянтин Бесков (ліворуч) і Валерій Лобановський (праворуч)

Авторитетний портал FourFourTwo представив топ-6 тренерських дуелей в історії футболу.

У цей рейтинг потрапило і протистояння легендарних екс-наставників київського "Динамо" і московського "Спартака" – українця Валерія Лобановського і росіянина Костянтина Бескова, що змагалися в чемпіонаті СРСР в кінці 1970-х і на протязі 1980-х.

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З точки зору трофеїв, Лобановський був краще, адже взяв чотири титули чемпіона СРСР з 1980-го по 1986 рік, коли у Бескова було всього два чемпіонства. Але тренер "Спартака" отримав багато любителів його футболу через розважальний стиль гри,
– сказано в поясненні FourFourTwo.

Також в рейтингу є протистояння сера Алекса Фергюсона проти Арсена Венгера, Луїса Сесара Менотті проти Карлоса Білардо, Браяна Клафа проти Дона Реви, Арріго Саккі проти Фабіо Капелло і Жозе Моурінью проти Пепа Гвардіоли.

З повним рейтингом видання FourFourTwo можна ознайомитися за посиланням

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо
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