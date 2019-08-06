Протистояння можуть перевести в політичну площину, – менеджер Повєткіна не хоче бою проти Усика

Російський боксер Олександр Повєткін може бути одним із суперників українця Олександра Усика у важкій вазі. Але менеджер росіянина Дмитро Іванов заявив, що не хоче зараз такого бою. Все через політику.

При цьому сам Іванов використовує традиційну російську пропаганду про "єдиний народ", який розділили. А також про так звану "велику вітчизняну війну", а не Другу світову війну

"Зараз я б не хотів цього бою, тому що дійсно це протистояння можуть перевести в політичну площину. Для мене росіяни та українці – один народ з загальними цінностями та тими ж поглядами на життя. Ми разом пліч-о-пліч воювали у "велику вітчизняну війну", але зараз нас намагаються розділити. З цієї причини я проти цього поєдинку", – заявив Дмитро Іванов.

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Хоча вважає, що цей бій приніс би чималий дохід організаторам. Але команда Усика обрала інший шлях.

"Зі спортивної точки зору це був би класний бокс і цікаве протистояння стилів. В Усика дуже комбінаційна манера і класна робота ніг. Повєткін завжди хоче бути в центрі рингу, тиснути, тому у них вийшов би гарний бій, цікавий для всіх. Цей бій можна було б провести на будь-якому майданчику з хорошим фінансовим успіхом для промоутера. Команда Олександра Усика вибрала собі іншу дорогу, ми теж шукаємо свій шлях і ставимося з глибокою повагою до цього боксерові і його тренерському штабу", – підсумував Дмитро Іванов.

Нагадаємо, Повєткін проведе свій бій в андеркарті бою Ломаченко – Кемпбелл.