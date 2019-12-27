Протистояння Світоліної та Халеп увійшло в топ-10 найкращих за останні 10 років: відео

Журналісти та експерти WTA вибрали топ-10 протистоянь в жіночому тенісі за останні 10 років.

Еліна Світоліна потрапила в цей рейтинг, повідомляється на офіційному сайті асоціації.

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Йдеться про матчі українки з румункою Сімоною Халеп. В останньому матчі на груповому етапі Підсумкового турніру в жовтні Еліна здобула перемогу над румункою, а раніше українка зазнала поразки від Халеп в півфіналі Вімблдону.

На думку журналістів і експертів WTA, це протистояння зайняло 9 місце в рейтингу.

Топ-10 найкращих протистоянь у жіночому тенісі за 10 років: дивіться відео