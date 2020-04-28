Проведення Олімпіади-2020 малоймовірне, якщо не буде ефективної вакцини від коронавірусу

Влада Японії перенесла Олімпійські ігри в Токіо з 2020 на 2021 рік. Однак і в наступному році проведення змагань під загрозою через коронавірус.

Скасування Олімпійських ігор Токіо-2020 (попри перенесення, вони зберегли назву) може відбутися в тому разі, якщо не вдасться подолати пандемію коронавірусу. Про це заявив голова організаційного комітету Токіо-2020 Йошіро Морі в інтерв’ю виданню Nikkan Sports.

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"Чи можна відкласти Олімпіаду до 2022 року? Ні. В цьому випадку вона буде скасована. Якщо вірус буде успішно локалізований, ми проведемо Олімпіаду наступного літа", – заявив Йошіро Морі.

Думку про складність проведення Олімпіади, якшо вакцини проти коронавірусу не буде створено, висловив і керівник Медичної асоціації Японії Йошитаке Йококура.

"Я б не сказав, що їх не слід проводити, але це буде надзвичайно складно. Я сподіваюся, що вакцини та ліки будуть розроблені якнайшвидше", – заявив Йошитаке Йококура.

Чиновник також закликав японські влади забезпечити нарощування тестування на предмет виявлення коронавірусу, без чого неможливо точно визначити тенденцію до зниження числа інфікованих.

Коронавірус ат перенесення Олімпіади в Токіо: коротко

Станом на 28 квітня в Японії понад 13 тисяч інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померло 385 людей.

Олімпіада-2020 мала відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу змагання перенесли на один рік. Тож Ігри заплановано провести з 23 липня 2021 року по 8 серпня. Паралімпійські ігри заплановані на 24 серпня – 5 вересня.

Це вперше в історії Олімпійських ігор змагання відбудуться в непарних рік. Хоча до цього Олімпіади тричі переносили. При цьому одного разу саме в Токіо. Більше про це – за посиланням.

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