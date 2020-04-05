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Провідні українські спортсмени долучились до міжнародної акції White Card: фото

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Анна Різатдінова White Card / facebook.com/anna.rizatdinova

6 квітня у світі відзначають день спорту на благо розвитку та миру, що був започаткований у 2013 році ООН разом з МОК. Провідні українські спортсмени продовжують приєднуватися до акції White Card.

Україна щороку активно долучається до відзначення цього свята, розуміючи, що спорт має унікальну силу для того, щоб сприяти об'єднанню людей навколо миру, дружби та розвитку. Численна кількість спортсменів України встигли показати білу картку на знак миру та спокою в світі.

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Цьогоріч пропонується спортсменам та організаторам спортивних подій долучитися до акції #WhiteCard із своєї домівки.

Протягом 2-6 квітня треба викласти фото із білою карткою в руках та розповісти про свою мотивацію у спорті або про значення спорту в своєму житті.

До акції долучилась одна із головних олімпійських надій України у фехтуванні Ольга Харлан, яка виклала фото у своєму інстаграмі та закликала інших теж долучатись до акції. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 квітня по всьому світу відзначають Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру, що був започаткований у 2013 році Організацією Об’єднаних Націй разом з Міжнародним Олімпійським Комітетом. Україна щороку активно долучається до відзначення цього свята, розуміючи, що спорт має унікальну силу для того, щоб сприяти об'єднанню людей навколо миру, дружби та розвитку. Численна кількість спортсменів України встигли оказати білу картку на знак миру та спокою в світі. Цьогоріч пропонується атлетам та спортивних організаторам долучитися до акції #WHITECARD із своєї домівки. Все просто: протягом 2-6 квітня треба викласти креативне фото із білою карткою в руках й розповісти про свою мотивацію у спорті або про значення спорту в своєму житті. Фото позначити хештегом #WhiteCard й тегнути @peaceandsport й @the_olympic_team_ua ! Приєднуйся!!!

Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan)

Біла картка – знак миру та спокою у світі! Спорт – це солодка мить перемоги, після важкої праці. Можливість стати кращою версією себе,
– написала триразова чемпіонка із вільної боротьби Юлія Ткач.

Мій роман зі спортом почався у п'ять років. Не уявляю своє життя без гімнастики. Заради незабутніх хвилин на п'єдесталі можна віддати все на світі! Заради олімпійської медалі спортсмени працюють за межами своїх можливостей! Пишаюся тим, що я спортсменка, 
– розповіла бронзова олімпійська призерка з художньої гімнастики Анна Різатдінова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 квітня по всьому світу відзначають Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру, що був започаткований у 2013 році Організацією Об’єднаних Націй разом з Міжнародним Олімпійським Комітетом. В рамках міжнародної акції #whitecard спортсмени розповідають про значення спорту в своєму житті. Мій роман зі спортом почався в 5 років. Не уявляю своє життя без гімнастики! Заради незабутніх хвилин на п'єдесталі можна віддати все на світі!Заради олімпійської медалі спортсмени працюють за межами своїх можливостей! пишаюся тим, що я спортсменка !!! #WhiteCard @peaceandsport @the_olympic_team_ua

Допис, поширений Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

Моя мотивація в спорті – це постійний рух та розвиток не лише фізичних, але й ментальних, духовних якостей особистості. Лише постійне самовдосконалення – зробить мене чемпіонкою,
– написала срібна чемпіонка світу зі сноубордингу Аннамарі Данча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 квітня по всьому світу відзначають Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру, що був започаткований у 2013 році Організацією Об’єднаних Націй разом з Міжнародним Олімпійським Комітетом. Україна щороку активно долучається до відзначення цього свята, розуміючи, що спорт має унікальну силу для того, щоб сприяти об'єднанню людей навколо миру, дружби та розвитку. Численна кількість спортсменів України встигли оказати білу картку на знак миру та спокою в світі. Моя мотивація в спорті це постійний рух та розвток не лише фізичних але й ментальних, духовних якостей особистості. Лише постійне самовдосконалення може зробити мене чемпіонкою #WHITECARD #WhiteCard @peaceandsport @the_olympic_team_ua #olimpiada #olimpicteam #sport @noc_athletecomission

Допис, поширений Annamari Dancha (@annamari_dancha)

Українська спортсменка, що виступає в синхронному плаванні, триразова бронзова призерка чемпіонатів світу з водних видів спорту Анастасія Савчук теж долучилась до акції та виклала фото у інстаграмі.

Віцечемпіон Олімпійських ігор з кульової стрільби Сергій Куліш долучився до Всесвітньої акції МОК і ООН #WhiteCard заради спокою в усьому світі.

Здоровий спосіб життя, фізична і інтелектуальна активність є запорукою нашого загального процвітання і щастя,
– написали чемпіонки світу із синхронного плавання Влада та Марина Алексіїви.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 квітня -International Day of Sport for Development and Peace — порівняно нове свято в календарі міжнародних та всесвітніх дат, встановлених ООН. ️Спорт на благо миру та розвитку - ключове формулювання цієї міжнародної події, яке підкреслює важливість і необхідність цього виду загальнолюдської діяльності для всіх нас, для суспільства, держави, урядових та неурядових організацій. Здоровий спосіб життя, фізична і інтелектуальна активність є запорукою нашого загального процвітання і благополуччя.? . . . . . . #спорт#worldsportsday##day#sport#world#aqua#artisticswimming#girls#peace#ukraine#athlete#athletics#twins#ukrainegirls#top#whitecard#olympics#follow#peak#sportstyle#healthy

Допис, поширений Marina&Vlada Aleksiivy (@twins_alexx)

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Новини Спорту Анна Різатдінова Ольга Харлан
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