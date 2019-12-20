Проєкт "Шахтаря" отримав нагороду ООН

Соціальний проєкт донецького "Шахтаря" "Давай, грай!" отримав відзнаку ООН. У конкурсі Partnership for Sustainability Award 2019 проєкт "Шахтаря" отримав нагороду в категорії "Суспільство".

Як повідомляє сайт "Шахтаря", цього року в 4 категоріях було представлено понад 80 проєктів із 4 країн. Проєкт "Давай, грай!" фонду Shakhtar Social виявився серед фіналістів і за підсумками конкурсу отримав нагороду в категорії "Суспільство".

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Майданчики "Давай, грай!" працюють у 34 містах нашої країни, понад 4 500 дітей займаються футболом. Такий масштабний проєкт неможливо реалізувати самотужки, а лише в партнерстві,

– відзначила директорка фонду Shakhtar Social Інна Хмизова.

Раніше "Давай, грай!" було визнано найкращим соціальним проєктом Європи на щорічній церемонії More than Football Award 2019 у Барселоні.

Що таке проєкт "Давай грай!"?"Шахтар" у рамках проєкту відкрив понад 50 дитячих футбольних майданчиків у 28 містах України. Проєкт спрямований на розвиток масового дитячого футболу в Україні та популяризацію здорового способу життя. У ньому беруть участь понад 3 тисячі дітей у віці від 7 до 12 років.



Заняття безкоштовно проводять кваліфіковані тренери-волонтери. Футбольні майданчики забезпечені всім необхідним інвентарем. У рамках проєкту регулярно проходять змагання.