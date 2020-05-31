ПСЖ здійснив трансфер зіркового аргентинця Ікарді
Французький ПСЖ оголосив про повноцінний трансфер форварда італійського "Інтера" Мауро Ікарді. З нового сезону аргентинський футболіст виступатиме за ПСЖ на постійній основі.
Ікарді підписав довгостроковий контракт
27-річний Аргентинець підписав контракт з ПСЖ до 30 червня 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт ПСЖ.
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Французький клуб викупив контракт Мауро Ікарді за 50 мільйонів євро. Ще 8 мільйонів євро ПСЖ заплатить як бонуси.
За даними Transfermarkt, вартість Ікарді складає 60 мільйонів євро. До "коронакризи", у грудні 2019 року, Ікарді коштував 75 мільйонів євро.
У сезоні 2019/2020 Ікарді виступав за ПСЖ на правах оренди. Угода закінчувалася 30 червня.
Франція вирішила заборонити проведення футбольних матчів влітку 2020 року. Таким чином, сезон Ліги 1 був достроково завершений, а ПСЖ оголошений чемпіоном.
Мауро Ікарді провів 20 матчів за ПСЖ. У його активі 12 голів і три результативні передачі.