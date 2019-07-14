ПСЖ допоможе зґвалтованому школяру, який намагався покінчити життя самогубством

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ПСЖ допоможе 12-річному хлопчику
ПСЖ допоможе 12-річному хлопчику / Фото з відкритих джерел

Гравці ПСЖ проведуть зустріч з 12-річним хлопцем, який став жертвою буллінгу і був зґвалтований в школі.

Як повідомляє Le Parisien, протягом року йому довелося пережити образи, побиття, сексуальні зазіхання та навіть згвалтування. Школяр спробував накласти на себе руки і тепер перебуває під наглядом у лікарні.

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Дізнавшись історію Луї, один з лідерів організації Urgence Homophobie Гійом Мелані запропонував ПСЖ організувати для хлопчика зустріч з гравцями команди, щоб надати підлітку впевненості.

Через деякий час Гійом повідомив, що клуб зв'язався з родиною Луї. Мама Луї повідомила, що син є великим шанувальником ПСЖ з ранніх років. За її словами, вона, її чоловік і дочка теж вболівають за діючих чемпіонів Ліги 1.

"ПСЖ – це життя Луї. У дитинстві у нього були соска і боді з символікою команди. У нас вдома повно екіпіровки ПСЖ", – розповіла мама хлопчика.

Новий сезон ПСЖ почне 3 серпня, коли в грі за Суперкубок Франції зіграє проти "Ренна".

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Теги: Спорт Футбол
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