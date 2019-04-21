ПСЖ достроково виграв чемпіонат Франції

Французький ПСЖ достроково виграв національну першість. Парижани ще не зіграли свій матч 33-го туру, але зуміли завоювати титул.

Причиною чемпіонства ПСЖ стала осічка головного переслідувача парижан – "Лілля".

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"Мастифи" не зуміли здолати "Тулузу" й зіграли внічию 0:0. Таким чином, "Лілль" набрав 65 очок за 5 матчів до завершення чемпіонату.

У свою чергу ПСЖ, який зіграв на матч менше, має 81 очко. Різниця між клубами наразі 16 очок і "Лілль" не має жодного шансу наздогнати ПСЖ.

Відтак, клуб з Парижа оформив друге чемпіонство поспіль. Всього в активі парижан вісім титулів. Сьогодні підопічні Томаса Тухеля зустрінуться з "Монако" й зможуть відсвяткувати перемогу в чемпіонаті.

Також чемпіона вже визначено в Італії. "Ювентус", здолавши "Фіорентину", виграв восьмий титул поспіль.

Серед інших топ-чемпіонатів Європи, то в Англії наразі лідирує "Манчестер Сіті", в Німеччині – "Баварія", а в Іспанії каталонська "Барселона".

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