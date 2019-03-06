ПСЖ – МЮ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Матч між ПСЖ та "Манчестер Юнайтед" у Лізі чемпіонів обіцяє бути доволі запеклим. Попри те, що шанси у МЮ пройти грізного суперника доволі незначні. Переглянути матч ПСЖ – "МанЮнайтед" можна буде і в Україні. Його транслюватимуться як по телебаченні, так і онлайн.

Показ поєдинків ліги чемпіонів в Україні здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 2" буде показано протистояння ПСЖ – "Манчестер Юнайтед". Початок трансляції – о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч ПСЖ – "Манчестер Юнайтед" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступними стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Матч Ліги чемпіонів ПСЖ – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у середу, 6 березня. Огляд матчу та відео голів читайте на сайті Спорт 24 по закінченні гри.

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