ПСЖ – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Протистояння двох топ-клубів – ПСЖ та МЮ – у Лізі чемпіонів має підвищений інтерес. Попри те, що у першому матчі ПСЖ переміг на виїзді. Та "Манчестер Юнайтед" зберігає шанси на вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Букмекери дали свій прогноз на цей матч.

Однак шанси МЮ доволі незначні у матчі проти ПСЖ. Відтак саме французький клуб є фаворитом цього протистояння.

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Прогноз William Hill

Експерти британської букмекерської контори не надто вірять у те, що "Манчестер Юнайтед" зможе перемогти у Парижі. Коефіцієнт на їх перемогу – 7,50. У той час як перемога ПСЖ оцінена в 1,42. Нічия у матчі, яка теж на користь господарів поля – 4,75.

Відтак коефіцієнт на прохід ПСЖ у чвертьфінал Ліги чемпіонів просто мізерний – 1,02. На те, що МЮ зуміє пройти у наступний раунд турніру – 11,00.

Прогноз PariMatch

Найвищий коефіцієнт на прохід "Манчестер Юнайтед" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів виставили у PariMatch – 24,0. Прохід ПСЖ – 1,01.

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При цьому що на перемогу "МанЮнайтед" у Парижі стоїть коефіцієнт 7,10. На те, що господарі "Стад де Пренс" переможуть – 1,45.. Нічия у матчі – 4,90.

Прогноз bwin

Натомість експерти з bwin поставили найнижчий коефіцієнт на прохід МЮ – лише 9,00. При цьому що перемога "манкуніанців" у цьому матчі оцінена в 6,50.

Шанси ПСЖ вийти у чвертьфінал отримали коефіцієнт 1,03. На те, що команда і у другому матчі обіграє суперників – 1,45. нічийний результат матчу у Парижі – 4,75.

Матч ПСЖ – "Манчестер Юнайтед" відбудеться у середу, 6 жовтня. Початок зустрічі о 22:00. Перший матч між цими командами закінчився перемогою ПСЖ на виїзді з рахунком 2:0.