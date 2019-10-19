ПСЖ на виїзді розгромив "Ніццу" у матчі з двома вилученнями: відео

Французький ПСЖ продовжує лідирувати у внутрішньому чемпіонаті. Цього разу парижани на виїзді розгромили "Ніццу".

Ніцца – ПСЖ 1:4

Голи: Ганаго, 67 – Ді Марія, 15, 21, Мбаппе, 88, Ікарді, 90+2

Вилучення: Сіпрієн, 74, Геррель, 77

Вийти вперед гостям вдалося завдяки голу Ді Марії на 15-й хвилині. За шість хвилин аргентинець оформив дубль.

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Все найцікавіше у матчі відбулося у другому таймі. Спочатку господарям вдалося скоротити відставання – відзначився Ганаго. Але всередині другого тайму "Ніцца" залишилася вдев'ятьох. З різницею в чотири хвилини вилучення отримали Сіпрієн та Геррель.

Після цього для ПСЖ не склало особливої проблеми довести матч до перемоги. Ще по голу забили Мбаппе та Ікарді. Останній відзначається у третьому поспіль матчі за ПСЖ.

Відеоогляд матчу НІцца – ПСЖ

ПСЖ перемагає та залишається на першому місці в чемпіонаті Франції.