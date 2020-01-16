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ПСЖ на виїзді розгромив "Монако": дубль Мбаппе, пенальті від Неймара – відео

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Мбаппе оформив дубль / twitter.com/PSG_inside

"Монако" та ПСЖ зіграли перенесений матч 15 туру чемпіонату Франції. Лідер турнірної таблиці не залишив жодних шансів господарям поля.

При цьому ці команди за три дні до того зіграли матч чемпіонату в Парижі. Тоді вже у першому таймі глядачі побачили п'ять голів, а "Монако" від поразки врятувалося завдяки суперечливому взяттю воріт.

Як це було: ПСЖ та "Монако" влаштували гольову перестрілку, забивши шість голів: відео

Цього разу парижани вирішили так не ризикувати. Однак перший гол забили аж в середині першого тайму, коли Мбаппе реалізував вихід на ворота суперника. Гол нападник не святкував, адже до ПСЖ гравець перейшов саме з "Монако".

Господарі поля мали декілька нагод забити, але надійно у воротах діяв Навас. Хоча і його протеже Лекомт теж неодноразово рятував свою команду.

Подвоїти перевагу гостям вдалося вже наприкінці першого тайму, коли у ворота "Монако" призначили пенальті. Пробивати пішов Неймар і не схибив.

Розгромним рахунок зробив Сарабія. Мало не першим дотиком до м'яча. На 71-й хвилині гравець вийшов на поле, а на 72-й вдало зіграв у штрафному майданчику після навісу Верратті.

Все, на що спромоглися гравці "Монако" – гол Бакайоко після подачі зі штрафного. Та все ж останнє слово в цьому матчі залишилося за ПСЖ. Мбаппе вже на 90+1 хвилині встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Відеоогляд матчу Монако – ПСЖ

ПСЖ перемагає та закріплюється на першому місці. Монако ж всередині турнірнї таблиці.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ПСЖ
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