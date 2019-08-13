ПСЖ несподівано прибрав з клубного магазину усі товари із зображенням скандальної зірки
Вранці в понеділок, 12 серпня, перед відкриттям офіційного фан-магазину ПСЖ його співробітники прибрали всі товари зі згадуванням Неймара.
Керівництво парижан ніяких офіційних заяв з цього приводу не робило, однак стає зрозуміло, що 27-річний бразилець не залишиться в столичному клубі.
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Крім продукції, співробітники також зняли всі зображення бразильського форварда. Тепер в магазині є тільки фотографії Едінсона Кавані, Тіаго Сілви, Марко Верратті і Кіліана Мбаппе.
Єдиним "лотом" з футболістом, який ще можна купити у фаншопі на "Парк де Пренс", залишилися брендовані бутси Nike.
За останньою інформацією ПСЖ вже веде переговори з іншим клубом про продаж Неймара. Раніше фанати команди влаштували акцію проти Неймара.