ПСЖ несподівано прибрав з клубного магазину усі товари із зображенням скандальної зірки

Вранці в понеділок, 12 серпня, перед відкриттям офіційного фан-магазину ПСЖ його співробітники прибрали всі товари зі згадуванням Неймара.

Керівництво парижан ніяких офіційних заяв з цього приводу не робило, однак стає зрозуміло, що 27-річний бразилець не залишиться в столичному клубі.

Читайте також: Куди може перейти Неймар: букмекери почали приймати ставки

Крім продукції, співробітники також зняли всі зображення бразильського форварда. Тепер в магазині є тільки фотографії Едінсона Кавані, Тіаго Сілви, Марко Верратті і Кіліана Мбаппе.

Єдиним "лотом" з футболістом, який ще можна купити у фаншопі на "Парк де Пренс", залишилися брендовані бутси Nike.

CADÊ NEYMAR?!



Na loja oficial do Paris Saint-Germain, na capital francesa, já não há mais sombra de Neymar à vista. Peças com a imagem e o nome do atacante foram todas retiradas do espaço, que agora exibe jogadores como Mbappé e Marquinhos.



João Henrique Marques/UOL pic.twitter.com/OliiWOhlZD — UOL Esporte (@UOLEsporte) 12 августа 2019 г.

За останньою інформацією ПСЖ вже веде переговори з іншим клубом про продаж Неймара. Раніше фанати команди влаштували акцію проти Неймара.