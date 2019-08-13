ПСЖ несподівано прибрав з клубного магазину усі товари із зображенням скандальної зірки

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Неймар
Неймар / ПСЖ

Вранці в понеділок, 12 серпня, перед відкриттям офіційного фан-магазину ПСЖ його співробітники прибрали всі товари зі згадуванням Неймара.

Керівництво парижан ніяких офіційних заяв з цього приводу не робило, однак стає зрозуміло, що 27-річний бразилець не залишиться в столичному клубі.

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Крім продукції, співробітники також зняли всі зображення бразильського форварда. Тепер в магазині є тільки фотографії Едінсона Кавані, Тіаго Сілви, Марко Верратті і Кіліана Мбаппе.

Єдиним "лотом" з футболістом, який ще можна купити у фаншопі на "Парк де Пренс", залишилися брендовані бутси Nike.

За останньою інформацією ПСЖ вже веде переговори з іншим клубом про продаж Неймара. Раніше фанати команди влаштували акцію проти Неймара.

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Теги: Футбол Спорт Неймар ПСЖ
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