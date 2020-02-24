ПСЖ переміг "Бордо" у матчі з 7 голами: курйозний гол воротаря та вилучення Неймара – відео

ПСЖ та "Бордо" влаштували гольову перестрілку у матчі чемпіонату Франції – сім забитих голів та одне вилучення. І першу місця для паризького клубу.

ПСЖ – Бордо 4:3

Голи: Кавані, 25, Маркіньос, 45+1, 63, Мбаппе, 69 – Хван, 18, Пабло, 45+5, Пардо, 83

Вилучення: Неймар, 90+3 (ПСЖ)

На цей матч ПСЖ вийшов у футболках, де замість титульного спонсора був напис "Будь сильним Китай" ієрогліфами та англійською мовою. Так команда підтримала країну, яка бореться з коронавірусом. Він, до слова, дістався вже і до Європи, де вплинув на матчі в Італії. І ставить під загрозу матчі єврокубків.



На матч проти "Бордо" ПСЖ вийшов у футболках в підтримку Китаю (фото: twitter.com/PSG_inside)

Матч для ПСЖ розпочався не надто вдало. Команда пропустила вже на 18-й хвилині коли після подачі з кутового захисники залишили Хвана без нагляду. Тож південнокорейський нападник головою переправив м'яч у ворота.

Відповідь ПСЖ – навісу від Неймара та удар Кавані, який вискочив з-за спин захисників та головою переправи м'яч у ворота. Для Кавані це 200-й гол.

До слова: "Манчестер Юнайтед" розгромив "Вотфорд": дебютний гол Фернандеша та красень-гол Марсіяля – відео

Невдовзі забивати міг Мбаппе, але Костіл зумів кінчиками пальців зачепити м'яч, який летів у кут воріт. Та все ж ПСЖ забив перед перервою. після подачі зі штрафного Маркіньос грудьми переправив м'яч у ворота суперників.

Та все ж на перерву команди пішли за рівного рахунку. Після подачі зі штрафного Верраті скинув м'яч на Серхіо Ріко, щоб воротар вибив його якомога далі. Однак голкіпер парижан зробив це вкрай невдало – влучив в Пабло, від якого м'яч і залетів у ворота.

Другий тайм розпочався з небезпечного удару по воротах ПСЖ, але Серхіо Ріко врятував свою команду. У відповідь господарі забили гол. Після розіграшу кутового м'яч відлетів до Мбаппе. Нападник прострелив вздовж лінії воріт на Кавані. Він завдав удар, але Костіл відбив м'яч. Та першим на добиванні опинився Маркіньос. який оформив дубль.

Четвертий гол у ворота "Бордо" показав клас гравців ПСЖ – Мбаппе та Кавані запресингували суперників біля їх воріт та організували взяття воріт. Відзначився французький нападник.

Це варто побачити: "Шахтар" вирвав перемогу в "Десни": VAR скасував гол чернігівців, Марлос забив п'ятою в компенсований час – відео

ПСЖ міг забивати п'ятий гол, однак Кавані, вже обігравши голкіпера, пробив повз рамку воріт.

А після цього "Бордо" організувало дві небезпечні атаки. Та якщо з першим ударом Адлі Серхіо Ріко впорався, то удар Пабло таки був влучним.

Матч закінчився вилученням для Неймара. Бразилець грубо зіграв проти суперника, за що отримав другу жовту картку у матчі.

Дивіться відеоогляд матчу ПСЖ – Бордо