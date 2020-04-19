ПСЖ платитиме Неймару 3 мільйони євро в місяць на фоні кризи

Бразильський футболіст Неймар може отримати новий контракт. Французький ПСЖ хоче зберегти форварда у своєму складі, тому готує підвищення зарплати футболіста.

ПСЖ не хоче відпускати Неймара, якого намагається повернути каталонська "Барселона". Журналіст Ніколо Скіра інформує, що парижани підготували новий контракт для бразильця.

До речі Роналду стане першим футболістом в історії, який заробив мільярд євро за кар'єру

Спортивний директор паризького клубу Леонардо запропонує 28-річному Неймару угоду до 2025 року з зарплатою 38 мільйонів євро за сезон.

Таким чином, Неймар щомісяця отримуватиме понад 3 мільйони євро. Чинна зарплата футболіста – 31,6 мільйона євро за сезон.

Термін контракту Неймара з ПСЖ закінчується у червні 2022 року.

За рівнем доходів Неймар перебуває на третій сходинці. Найбільш високооплачуваним гравцем світу є Ліонель Мессі. На другій сходинці португалець Кріштіану Роналду.

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ПСЖ готує новий контракт для Неймара на фоні кризи, пов'язаної з пандемією COVID-19. Французький клуб понесе серйозні фінансові втрати.

Парижани втратять до 215 мільйонів євро, якщо Ліга 1 буде закінчена у червні.

Якщо сезон не продовжиться, або 5 матчів, що залишилися ПСЖ зіграти в Парижі пройдуть при порожніх трибунах, то втрати від доходів з ігрових днів знизяться на 30 мільйонів євро.

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