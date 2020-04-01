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ПСЖ покарали за тролінг нападника "Боруссії" Голанда в матчі Ліги чемпіонів: фото

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УЄФА продовжує накладати штрафи та видавати попередження клубам, поки футбольні матчі в Європі перебувають на паузі. Цього разу дісталося гравцям ПСЖ та дортмундської "Боруссії".

Покарали обидві команди після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Матч відбувся в Парижі за порожніх трибун.

У першому матчі в Дортмунді "Боруссія" перемогла 2:1. Тоді Ерлінг Голанд відзначився дублем. І по-особливому відсвяткував забиті голи – сів у позу для медитації.

Ерлінг Голанд святкує голи у ворота ПСЖ

Та у Парижі ПСЖ переміг 2:0 та пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Як це було ПСЖ при порожніх трибунах здолав "Боруссію" та пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів – відео

Цю перемогу гравці та тренерський штаб відсвяткували теж у позі для медитацій.


Гравці та працівники ПСЖ святкують перемогу над "Боруссією" та вихід в чвертьфінал Ліги чемпіонів

Однак в УЄФА таку поведінку парижан визнали як неспортивну. Однак для ПСЖ все закінчилося лише попередженням.

Натомість два матчі дискваліфікації отримав півзахисник "Боруссії" Емре Джан. В кінцівці матчу в Парижі він штовхнув Неймара, після цього на полі розпочалася сутичка. Футболіста німецького клубу одразу ж вилучили з поля.


Емре Джан отримав вилучення за поштовх Неймара

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Боруссія Д ПСЖ Ліга чемпіонів
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