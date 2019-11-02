ПСЖ програв аутсайдеру чемпіонату, пропустивши курйозний гол поміж ніг: відео

Лідер чемпіонату Франції ПСЖ на виїзді неочікувано поступився "Діжону". При цьому переможний гол у цьому матчі виявився просто знущальним для парижан.

Діжон – ПСЖ 2:1

Голи: Чуар, 45+5, Кадіс, 47 – Мбаппе, 19

ПСЖ забив гол вже на 19-й хвилині – відзначився Мбаппе.

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Та ще до перерви "Діжон" зрівняв рахунок. Навас не зумів впіймати м'яч, і Чуар відправив його за лінії воріт. Варто відзначити, що зробив він це на четвертій компенсованій хвилині першого тайму.

А вже на початку другого тайму Кадіс приніс перемогу "Діжону". При цьому гол нападника виявився просто знущальним для ПСЖ, адже Навас пропустив м'яч поміж ніг.

Відеоогляд матчу Діжон – ПСЖ

Ця поразка не похитнула позиції ПСЖ – команда і надалі на першому місці. Натомість "Діжон" завдяки цим трьом очкам піднявся з останнього місця турнірної таблиці.