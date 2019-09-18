ПСЖ – Реал: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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ПСЖ - Реал: де дивитися онлайн матч 18 вересня 2019 - ЛЧ
ПСЖ – Реал дивитися онлайн / twitter.com/PSG_inside

Перший тур групового етапу Ліги чемпіонів подарував фанатам футболу неймовірне протистояння – ПСЖ проти "Реалу". Переглянути цей матч можна буде і в Україні, як по телебаченні, так і онлайн.

Єдиним офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи в Україні є "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них у прямому ефірі й покажуть матч ПСЖ – "Реал". Початок трансляції о 21:50, сама гра розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч ПСЖ – "Реал" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі. Коштує ця послуга від 29 гривень в місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.

Нагадаємо, матч ПСЖ – "Реал" відбудеться у середу, 18 вересня. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга чемпіонів ПСЖ Реал
Джерело: 24 канал
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