ПСЖ принизив "Реал", розгромивши мадридців у матчі Ліги чемпіонів: відео

Французький ПСЖ у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів приймав іспанський "Реал". І розгромив суперників. Двічі забив колишній гравець "вершкових" Ді Марія.

ПСЖ – Реал 3:0

Голи: Ді Маріа, 14, 33, Меньє, 90+1

Варто зазначити, що на цей матч ПСЖ вийшов без Неймара, який відбував дискваліфікацію. натомість у воротах паризької команди стояв Кейлор Навас, який лише влітку перейшов з "Реалу".

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Натомість у протилежних воротах Куртуа не продемонстрував тієї майстерності, якої від нього очікували. Він пропустив гол вже на 14-й хвилині. Бернат віддав пас на Ді Марію, і аргентинець пробив у ближній кут. Голкіпер запізнився з реакцією, і рахунок у матчі був відкритий.

У відповідь "Реал" організував атаку, яку ударом закінчував Азар. Але його удар виявився невлучним. Як і удар Бейла зі штрафного.

Натомість ПСЖ забив другий гол. І знову забив колишній гравець "Реалу" Ді Марія. Отримавши м'яч перед штрафним майданчиком, він завдав потужного удару. І знову з реакцією запізнився Куртуа.

"Реал" один раз у першому таймі відправив м'яч у ворота господарів. Але суддя не зарахував гол Бейла після перегляду VAR – валлієць зіграв рукою перед тим.

Оформити хет-трик Ді Марія міг на початку другого тайму. Але перекинувши голкіпера, він перекинув і ворота.

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Другий раз, коли арбітр не зарахував гол – після удару Бензема. Суддя вирішив, що в цьому моменті був офсайд.

Розгром же ув оформлений у доданий арбітром час. При цьому атаку розіграли крайні захисники парижан – Бернат та Меньє. Закінчилося все ударом останнього, який і забив гол.

Відеоогляд матчу ПСЖ – Реал

ПСЖ перемагає у першому матчі. Розгромна перемога дає їм шанс у майбутньому зайняти перше місце у групі. Натомість "Реалу" тепер доведеться докласти чимало зусиль для цього.