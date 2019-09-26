ПСЖ сенсаційно програв "Реймсу", пропустивши карколомний гол: відео

Чинний чемпіон Франції ПСЖ зазнав другої поразки в рамках Ліги 1. Цього разу парижани програли скромному "Реймсу".

ПСЖ – Реймс 0:2

Голи: Камара, 29, Діа, 90+4

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У першому таймі гостям з Реймсу вдалося відкрити рахунок. Манетзі здійснив крос з лівого флангу точно на Камара. Французького півзахисника не опікав жоден захисник парижан і той переграв Кейлора Наваса.

Через травми ПСЖ не зміг розраховувати на Кіліана Мбапе, Юліана Дракслера, Едінсона Кавані та Мауро Ікарді. Відтак, атаки підопічних Томаса Тухеля були позбавлені гостроти.

Позбавив ПСЖ будь-яких шансів здобути бодай нічию в компенсований час Діа. Булає у падінні, намагаючись вдарити боковими ножицями, зумів переграти Наваса – 2:0.

Попри цю поразку ПСЖ продовжує очолювати турнірну таблицю Ліги 1, набравши 15 очок. Стільки ж залікових балів у "Анже".

ПСЖ – Реймс відеоогляд матчу