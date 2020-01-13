ПСЖ та "Монако" влаштували гольову перестрілку, забивши шість голів: відео

У матчі чемпіонату Франції між ПСЖ та "Монако" була зафіксована бойова нічия 3:3. При цьому п'ять голів команди забили ще до перерви.

Вже на третій хвилині зустрічі Неймар вдало скористався пасом від Верратті, пробивши повз голкіпера у ближній кут. Та на сьомій хвилині рахунок був рівним. Забивати повинен був Бен-Йеддер, однак його збив Навас. Арбітр міг призначати пенальті. Та м'яч відлетів до Желсона Мартінша, і той переправив м'яч у порожні ворота.

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А вже на 13-й хвилині попереду були гості.Бальде Кейта скинув під удар Бен-Йеддеру, а нападник без проблем пробив повз захисника та голкіпера.

В середині першого тайму рахунок знову став рівним. Неймар пробивав по воротах, але м'яч залетів туди після подвійного рикошету. Гол записали на гравця "Монако" Балло Туре.

Незадовго до перерви Неймар таки оформив дубль. Правда зробив він це з пенальті за фол проти Мбаппе.

У другому таймі моментів було чимало. Але забити командам вдалося лише один раз. А сам гол викликав чимало суперечок. Відзначився Слімані, який вдало добив м'яч у сітку воріт. Та гравець перебував в офсайді в момент пасу. Однак арбітр його не зарахував, вважаючи, що захисник ПСЖ Маркіньос зіграв у м'яч, намагаючись його перехопити.

Тож у підсумку нічия 3:3. ПСЖ залишився на першому місці у чемпіонаті Франції, маючи ще одну гру в запасі. Команда випереджає "Марсель" на п'ять очок. "Монако" лише восьме.

Відеоогляд матчу ПСЖ — Монако