ПСЖ вийшов на матч чемпіонату Франції у футболках із зображенням Нотр-Дам: фото

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ПСЖ вийшов на матч чемпіонату Франції у футболках із зображенням Нотр-Дам: фото

Французький ПСЖ у матчі чемпіонату проти "Монако" у неділю, 21 квітня, виходив вже у статусі чемпіона. Команда достроково виграла чемпіонат. Та не це було важливо у цьому матчі. На гру футболісти паризької команди вийшли із зображенням Собору Паризької Богоматері.

У такий спосіб футболісти ПСЖ вшанували не лише Нотр-Дам, але й пожежників, які відважно боролися з вогнем у пам'ятці. Тож після матчу у продаж в обмеженій кількості надійшли футболки клубу із зображення Собору Паризької Богоматері. Отримані від продажу кошти підуть асоціації пожежників.

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Окрім зображення Собору Паризької Богоматері, замість імені футболістів ПСЖ був напис Notre-Dame.


Сам матч закінчився перемогою ПСЖ 3:1. Хет-трик оформив Мбаппе.

До цього ПСЖ вже розпочав збір коштів серед своїх прихильників з усього світу на відновлення Собору паризької Богоматері.

Що відомо про пожежу в Нотр-Дамі

  • Пожежа у всесвітньо відомому Соборі Нотр-Дам спалахнула 15 квітня ввечері. Зайнялося горище будівлі. На думку пожежників, це могло бути пов'язано з ремонтом будівлі.
  • Очевидці переконують, що загорілися дерев'яні частини риштування. На місці працювали кілька бригад пожежників. Робота ускладнювалася тим, що вогонь охопив частину Собору, розташовану на значній висоті.
  • Завдяки фаховій роботі пожежників зберігся фасад і дві вежі. Більшість скарбів, творів мистецтва також звідти було винесено. Це те, що рятували у першу чергу.

Відео: що відомо про пожежу в Нотр-Дамі

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Наймасштабніші пожежі культових споруд: інфографіка

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Теги: ПСЖ Пожежа в Нотр-Дамі Новини Спорту Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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