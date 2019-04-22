ПСЖ вийшов на матч чемпіонату Франції у футболках із зображенням Нотр-Дам: фото

Французький ПСЖ у матчі чемпіонату проти "Монако" у неділю, 21 квітня, виходив вже у статусі чемпіона. Команда достроково виграла чемпіонат. Та не це було важливо у цьому матчі. На гру футболісти паризької команди вийшли із зображенням Собору Паризької Богоматері.

У такий спосіб футболісти ПСЖ вшанували не лише Нотр-Дам, але й пожежників, які відважно боролися з вогнем у пам'ятці. Тож після матчу у продаж в обмеженій кількості надійшли футболки клубу із зображення Собору Паризької Богоматері. Отримані від продажу кошти підуть асоціації пожежників.

Як так? "Манчестер Юнайтед" з непристойним рахунком програв "Евертону"

Окрім зображення Собору Паризької Богоматері, замість імені футболістів ПСЖ був напис Notre-Dame.



Сам матч закінчився перемогою ПСЖ 3:1. Хет-трик оформив Мбаппе.

До цього ПСЖ вже розпочав збір коштів серед своїх прихильників з усього світу на відновлення Собору паризької Богоматері.

Що відомо про пожежу в Нотр-Дамі

Пожежа у всесвітньо відомому Соборі Нотр-Дам спалахнула 15 квітня ввечері. Зайнялося горище будівлі. На думку пожежників, це могло бути пов'язано з ремонтом будівлі.

Очевидці переконують, що загорілися дерев'яні частини риштування. На місці працювали кілька бригад пожежників. Робота ускладнювалася тим, що вогонь охопив частину Собору, розташовану на значній висоті.

Завдяки фаховій роботі пожежників зберігся фасад і дві вежі. Більшість скарбів, творів мистецтва також звідти було винесено. Це те, що рятували у першу чергу.

Відео: що відомо про пожежу в Нотр-Дамі



Наймасштабніші пожежі культових споруд: інфографіка