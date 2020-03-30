ПСЖ втратить понад 215 мільйонів євро через коронавірус

Французький футбольний клуб ПСЖ понесе серйозні фінансові втрати через пандемію коронавірусу. Парижани втратять до 215 мільйонів євро, якщо Ліга 1 буде закінчена у червні.

Втрати чинних чемпіонів Франції підрахували журналісти L'Equipe, інформує Paris Fans.

Журналісти пишуть, що втрата 215 мільйонів євро – це найгірший сценарій для ПСЖ, якщо сезон закінчиться до 30 червня.

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Наразі 30 червня вважають найбільш вірогідною датою закінчення сезону.

ПСЖ втрачає на телеправах, доходи від Ліги чемпіонів також знизяться.

Якщо сезон не продовжиться, або 5 матчів, що залишилися ПСЖ зіграти в Парижі пройдуть при порожніх трибунах, то втрати від доходів з ігрових днів знизяться на 30 мільйонів євро.

Матч проти "Ніцци", запланований на 15 березня, повинен був принести ПСЖ 5-6 млн євро.

У минулому сезоні доходи від продажу ВІП-місць на трибунах склали 105 мільйонів євро. У цьому фінансовому році, за попередніми оцінками, клуб втратить близько 30% доходів від цієї суми.

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Усі європейські чемпіонати, окрім білоруського, призупинені. В УЄФА сподіваються, що сезон відновиться наприкінці квітня або на початку травня.

Також в УЄФА готові пожертвувати стартом наступного сезону, щоб завершити поточний.

Щодо єврокубків, то в УЄФА заявили, що всі результати, можливо, будуть анульовані.

Варте уваги У Німеччині футбольні матчі відновляться тільки у 2021 році

У Німеччині переконані, що криза вдарить по "малим" клубам. Тому чотири німецькі футбольні клуби пожертвували 20 мільйонів євро для підтримки ліги. Йдеться про "Баварію", "Боруссію" Дортмунд, "Лейпциг" та "Баєр".

Сезон англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) може бути дограний в умовах пандемії коронавірусу. Прем'єр-ліга розробила план, згідно з яким матчі можуть пройти в ізольованих таборах.

Водночас чемпіонат Італії з футболу навряд чи відновиться на початку травня. Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора поки не бачить підстав для відновлення сезону.

В Іспанії сезон призупинено безстроково.

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