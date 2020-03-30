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ПСЖ втратить понад 215 мільйонів євро через коронавірус

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ПСЖ втратить понад 215 мільйонів євро через коронавірус / AFP

Французький футбольний клуб ПСЖ понесе серйозні фінансові втрати через пандемію коронавірусу. Парижани втратять до 215 мільйонів євро, якщо Ліга 1 буде закінчена у червні.

Втрати чинних чемпіонів Франції підрахували журналісти L'Equipe, інформує Paris Fans.

Журналісти пишуть, що втрата 215 мільйонів євро – це найгірший сценарій для ПСЖ, якщо сезон закінчиться до 30 червня.

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Наразі 30 червня вважають найбільш вірогідною датою закінчення сезону.

ПСЖ втрачає на телеправах, доходи від Ліги чемпіонів також знизяться.

Якщо сезон не продовжиться, або 5 матчів, що залишилися ПСЖ зіграти в Парижі пройдуть при порожніх трибунах, то втрати від доходів з ігрових днів знизяться на 30 мільйонів євро.

Матч проти "Ніцци", запланований на 15 березня, повинен був принести ПСЖ 5-6 млн євро.

У минулому сезоні доходи від продажу ВІП-місць на трибунах склали 105 мільйонів євро. У цьому фінансовому році, за попередніми оцінками, клуб втратить близько 30% доходів від цієї суми.

Як COVID-19 вплинув на футбол у Європі

  • Усі європейські чемпіонати, окрім білоруського, призупинені. В УЄФА сподіваються, що сезон відновиться наприкінці квітня або на початку травня.
  • Також в УЄФА готові пожертвувати стартом наступного сезону, щоб завершити поточний.
  • Щодо єврокубків, то в УЄФА заявили, що всі результати, можливо, будуть анульовані.

Варте уваги У Німеччині футбольні матчі відновляться тільки у 2021 році

  • У Німеччині переконані, що криза вдарить по "малим" клубам. Тому чотири німецькі футбольні клуби пожертвували 20 мільйонів євро для підтримки ліги. Йдеться про "Баварію", "Боруссію" Дортмунд, "Лейпциг" та "Баєр".
  • Сезон англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) може бути дограний в умовах пандемії коронавірусу. Прем'єр-ліга розробила план, згідно з яким матчі можуть пройти в ізольованих таборах.
  • Водночас чемпіонат Італії з футболу навряд чи відновиться на початку травня. Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора поки не бачить підстав для відновлення сезону.
  • В Іспанії сезон призупинено безстроково.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Коронавірус COVID-19 Новини Спорту ПСЖ Футбол
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