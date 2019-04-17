Відомий футбольний клуб заявив про світовий збір коштів для відновлення Нотр-Даму

Французький футбольний клуб ПСЖ ініціює збір коштів серед шанувальників у всьому світі на відновлення собору Паризької Богоматері після пожежі.

ПСЖ допоможе у відновленні Нотр-Даму – з такою заявою виступив футбольний клуб.

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"Клуб вже почав об'єднувати всіх своїх ключових співвласників, основних партнерів і величезне співтовариство шанувальників в Парижі та за кордоном, щоб взяти участь у низці ініціатив – заходів зі збору коштів, які стануть частиною величезної кампанії по відновленню собору в наступні роки", – йдеться у заяві ПСЖ.

Зокрема, клуб ініціює збір коштів серед своїх шанувальників у всьому світі для відновлення будівлі, що постраждала від пожежі.

ПСЖ підтримають реконструкцію Нотр-Даму,

– йдеться на сторінці клубу у твіттері.

Le Paris Saint-Germain et la grande famille du club soutiendront la reconstruction de Notre-Dame de Paris sur le long terme. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 16 квітня 2019 р.

Щоб врятувати пам'ятку світової культури вже зібрали понад 700 мільйонів євро. І збір коштів триватиме далі.

Хто вже пожертвував гроші чи заявив про це:

≈ 100 мільйонів євро пожертвували сім'я Бетанкур-Мейер і група компаній L'Orеal

≈ 200 мільйонів євро дає французький мільярдер Бернар Арно і його група компаній LVMH, яка володіє брендом Louis Vuitton

≈ 100 мільйонів євро пожертвувала сім'я французьких мільярдерів Піно, зокрема – Франсуа-Анрі Піно, власник футбольного клубу "Ренн"

≈ 100 мільйонів євро також виділяє французька транснаціональна нафтогазова корпорація Total

≈ 50 мільйонів євро пожертвує міський бюджет, заявила мер Парижа Ганна Ідальго

≈ генеральний директор Apple Тім Кук також заявив, що пожертвує певні кошти

Що відомо про пожежу в Нотр-Дамі

Пожежа у всесвітньо відомому Соборі Нотр-Дам спалахнула 15 квітня ввечері. Зайнялося горище будівлі. На думку пожежників, це могло бути пов'язано з ремонтом будівлі.

Очевидці переконують, що загорілися дерев'яні частини риштування. На місці працювали кілька бригад пожежників. Робота ускладнювалася тим, що вогонь охопив частину Собору, розташовану на значній висоті.

Завдяки фаховій роботі пожежників зберегіся фасад і дві вежі. Більшість скарбів, творів мистецтва також звідти було винесено. Це те, що рятували у першу чергу.

Відео: що відомо про пожежу в Нотр-Дамі



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