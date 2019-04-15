ПСЖ зазнав найбільшої поразки у 21 столітті: відео

У матчі 32 туру чемпіонату Франції ПСЖ на виїзді програв "Ліллю" з рахунком 1:5.

Лілль – ПСЖ 5:1

Голи: Меньє, 7 (авт.), Пепе, 51, Бамба, 65, 71, Фонте, 84 – Бернат, 11

Вилучення: Бернат, 36

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Парижани пропустили не менше п'яти голів в матчі Ліги 1 вперше з 2000 року, коли їх розгромив з аналогічним рахунком "Седан".

ПСЖ пропустив гол вже на 7-й хвилині в результаті автоголу Меньє. Але всього через кілька хвилин рахунок зрівняв Бернат. На 36-й хвилині Бернат залишив ПСЖ в меншості, отримавши червону картку.

В дебюті другого тайму "Лілль" знову вийшов уперед зусиллями Ніколя Пепе, який переграв Ареола після виходу віч-на-віч. А пізніше Бамба оформив дубль протягом 6-ти хвилин та довів рахунок до непристойного. Під завісу матчу ПСЖ пропустив ще й 5-й гол, автором якого став Фонте після подачі з кутового.

Незважаючи на поразку паризький клуб продовжує лідирувати в турнірній таблиці Лізі 1, випереджаючи що йде другим "Лілль" на 17 очок. Щоб оформити черговий чемпіонський титул ПСЖ досить набрати два очки в останніх семи матчах.

Відеоогляд матчу Лілль – ПСЖ

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