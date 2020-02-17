ПСЖ зіграв феєричну нічию 4:4 з аутсайдером чемпіонату "Ам'єном": відео
Французький ПСЖ був близький до того, щоб створити справжню сенсацію у чемпіонаті. Команда приїхала в гості до аутсайдера та пропустила чотири голи. А від ганебної поразки їх врятував 17-літній захисник.
Ам'єн – ПСЖ 4:4
Голи: Гірассі, 5, 90+1, Какута, 29, Діабате, 40 – Еррера, 45, Куассі, 60, 65, Ікарді, 74
ПСЖ пропустив вже на 5-й хвилині зустрічі. коли Гірассі отримав пас на хід у штрафний майданчик та пробив під голкіпером. Згодом захист парижан ще не раз помилиться. Результативною помилка стане на 29-й хвилині, коли пробиватиме Какута. Потужний удар з кута штрафного майданчика у дальню дев'ятку воріт над голкіпером став справжньою окрасою матчу.
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Добив гостей Діабате. Він протягнув м'яч з центру поля та пробив у дальній кут – м'яч від штанги залетів у ворота.
Та все ж ПСЖ вдалося скоротити відставання ще у першому таймі – після подачі з кутового м'яч відлетів до Еррери, і гравець потужно пробив під перекладину воріт.
А другий тайм став бенефісом юного Куассі. 17-літній захисник дещо неочікувано вийшов у старті на цей матч. Здається, що неочікуваним вихід гравця став і для представників ПСЖ, адже футболіст зіграв у футболці лише з номером, але без свого прізвища на ній. Та саме захисник з різницею у п'ять хвилин відзначився двічі та зрівняв рахунок на табло.
На 74-й хвилині ПСЖ вийшов вперед – Ікарді вдало зіграв, коли в дотик відправив м'яч вже у порожній кут воріт після прострілу з флангу.
Та вже у компенсований арбітром час "Ам'єн" зумів вирвати нічию. Швидка атака закінчилася прострілом на Гіррасі, і нападник оформив дубль, пробивши повз голкіпера. Тут варто відзначити, що Куассі не встиг на перехоплення цього м'яча.
Дивіться відеоогляд матчу Ам'єн – ПСЖ
ПСЖ грає внічию, але його лідерству у Франції мало що загрожує – 10 очок відриву від "Марселя". Натомість і далі передостанній в чемпіонаті.
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