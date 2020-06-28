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Легіонер "Динамо" Родрігес знову забив у Туреччині, але не дограв матч через вилучення: відео
сьогодні , 11:23 Легіонер "Динамо" Родрігес знову забив у Туреччині, але не дограв матч через вилучення: відео
Михайло Гема
Патріотизм – це позиція душі, коли байдуже, що говорять інші, – тенісистка Марта Костюк
27 червня , 13:01 Патріотизм – це позиція душі, коли байдуже, що говорять інші, – тенісистка Марта Костюк
Софія Кулай
Повернення "Карпат" в УПЛ, операція Василя Вірастюка та інші новини спорту 27 червня
07:30, сьогодні Повернення "Карпат" в УПЛ, операція Василя Вірастюка та інші новини спорту 27 червня
"Зоря" у бойовому матчі з "Шахтарем" вирвала очки у боротьбі за срібло УПЛ: відео
21:21, 27 червня "Зоря" у бойовому матчі з "Шахтарем" вирвала очки у боротьбі за срібло УПЛ: відео
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"Карпати" показали характер у меншості та вирвали нічию у "Львова": відео
18:55, 27 червня "Карпати" показали характер у меншості та вирвали нічию у "Львова": відео
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