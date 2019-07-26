Пухнастий кіт завадив команді забити гол наприкінці матчу: відео

У чвертьфінальному матчі Кубка ліг пухнастий кіт завадив команді забити гол. Інцидент стався 24-го липня у матчі між американським клубом "Реал Солт-Лейк" й мексиканським "Тігресом".

Французький нападник Андре-П'єр Жиньяк, який виступає за "Тігрес", наприкінці матчу втік у контратаку. На момент атаки мексиканці вже перемагали 1:0.

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Француз вже був готовий забивати другий гол своєї команди в матчі, коли в оборонних редутах американців з'явився ще один гравець. Пухнастий кіт здійснив швидкий забіг, чим збив з пантелику Жиньяка.

Андре-П'єр пробив надто невдало й не зумів закріпити перемогу своєї команди.

Can we adopt this cat? pic.twitter.com/8eXQcaxQZC — Major League Soccer (@MLS) 25 июля 2019 г.

Зрештою, "Тігрес" зумів відстояти перевагу в один гол та переміг. У півфіналі "Тігрес" зіграє проти мексиканського клубу "Америка".

В іншому півфіналі зіграють мексиканський клуб "Крус Асуль" та американська команда "Лос-Анджелес Гелексі".

Що таке Кубок Ліг?Це щорічне змагання з футболу між клубами із США, Мексики та Канади. У 2019 році турнір проводиться уперше. Участь у кубку беруть вісім команд. Фінал відбудеться у Лас-Вегасі 18 вересня 2019 року.