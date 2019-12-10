Путін визнав, що російський олігарх підкупив президента ФІФА, щоб отримати Чемпіонат світу 2018

Міністерство юстиції США опублікувало звіт ФБР про втручання Росії в президентські вибори в США у 2016 році. Однак там є й згадка про те, що Росія підкупила президента ФІФА Йозефа Блаттера, щоб отримати Чемпіонат світу 2018 року.

Звіт на 430 сторінок отримали журналісти Sky Sports. У ньому присутні деталі звіту від британського розвідника Крістофера Стіла.

"У липні 2011 року Стіл представив звіт, в якому коротко викладено ймовірну розмову між тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим та прем'єр-міністром Володимиром Путіним, в якому, згідно зі звітом, Путін визнав, що російський олігарх підкупив президента ФІФА, щоб Росія могла виграти право на проведення чемпіонату світу з футболу у 2018 році", – йдеться у звіті Мін'юсту США.

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Згодом у 2012 році Стіл познайомив представників ФБР з двома британськими чиновниками, які володіли інформацією про можливі спроби Росією підкупити керівництво ФІФА.

А вже у 2015 році Стіл подав звіт ФБР, в якому вказав, що один з російських чиновників визнав, що Кремль підкупив керівництво ФІФА задля отримання права на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2018 році.

Варто відзначити, що у звіті жодним чином не згадується ім'я Йозефа Блаттера. Хоча саме він займав пост президента ФІФА у 2011 році, коли відбулося визначення країни-господарки ЧС-2018. Також у звіті не названо ім'я й олігарха, який підкупив керівництво ФІФА.