Путін вперше прокоментував рішення WADA позбавити Росію участі у міжнародних змаганнях

На прес-конференції в Парижі за підсумками переговорів в "нормандському форматі" президент Росії Володимир Путін прокоментував рішення виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про відсторонення російських спортсменів від участі у всіх великих міжнародних змаганнях терміном на чотири роки.

Путін назвав це рішення таким, що суперечить Олімпійській хартії, оскільки винесене виконкомом WADA покарання "носить колективний характер", а це заборонено хартією.

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Відповідно, в цьому Путін бачить підставу для оскарження рішення WADA в Спортивному арбітражному суді.

По-перше, потрібно проаналізувати. Те, що лежить на поверхні та що я бачу відразу — є претензії до ОКР, а якщо немає, то країна повинна виступати під олімпійським прапором. В даному випадку рішення WADA суперечить хартії і ми маємо підставу подати в суд,

– заявив Путін.

Що відомо про підробку документів лабораторії РУСАДА?

Росію підозрюють у маніпуляціях з даними з московської антидопінгової лабораторії. Британське видання The Telegraph зазначає, що Москва маніпулювала даними протягом останніх 18 місяців.



Таким чином, WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою відповідно до Міжнародного стандарту про відповідність. Також WADA вважає, що Росія намагалася приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами.



Санкції WADA проти Росії / Фото: інфографіка 24 канал

Рішення WADA вступить в силу через 21 день або після розгляду апеляції в Спортивному арбітражному суді (CAS). Додамо, що Росія налаштована оскаржувати це рішення. Крім того, РУСАДА повинна компенсувати WADA всі витрати на розслідування з січня 2019 року. Також російська сторона повинна заплатити 10 відсотків від річного бюджету WADA. Попередній рахунок Росії складає трохи менше ніж 5 мільйонів доларів.